Internautas não perdoam e Manu Gavassi vira meme na estreia do 'BBB 20'

Rio - O Big Brother Brasil 20 mal começou e já tem participante virando meme por aí. Tudo isso por conta das expressões de Manu Gavassi durante a estreia do reality da Globo. As caras e bocas da cantora viralizaram nas redes sociais.

"A expressão da Manu enchendo o copo pensando 'o que to fazendo da minha vida' é a mesma que eu faço enquanto escovo os dentes todo dia pela manhã", escreveu o perfil Garoto do Blog no Twitter. "Tô igual a Manu colocando expectativas em quem não presta", brincou outro internauta.

Confira as reações da galera:

