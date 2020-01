Estreia do 'BBB 20' gera mais de 1 milhão de menções ao programa no Twitter

Rio - A estreia da temporada 2020 do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (21) gerou muitas conversas entre os fãs da atração no Twitter. Considerando tweets sobre o assunto publicados entre a 0h de ontem até as 11h desta quarta-feira (22) foram registrados globalmente 1,1 milhão de menções ao programa. O número representa um crescimento de 44% em relação a quantidade de tweets publicados na estreia da edição 2019 do programa.



Em conversas sobre o Big Brother Brasil no mesmo período, a participante Manu Gavassi (@manugavassi) foi a mais mencionada no Twitter, seguida por Pyong Lee (@PyongLeeTV ), Hadson, Babu Santana e Mari Gonzalez.

Um dos maiores picos de comentários sobre o programa na plataforma aconteceu quando o participante Pyong Lee apareceu dançando funk ao lado de outros parceiros de confinamento. Entre as hashtags, #bbb20, #redebbb e #bbb2020 foram as mais utilizadas em tweets sobre o programa.