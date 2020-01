Gabi Martins faz xixi enquanto dorme e participantes caem na gargalhada

Rio - A cantora Gabi Martins, uma das participantes do BBB 20, dividiu com as colegas de confinamento Manu Gavassi e Mari Gonzalez uma situação constrangedora que passou. Após uma noite de festa na casa, com bebida, música e muita diversão, ela acordou e viu que tinha feito xixi no pijama enquanto dormia.

Meio confusa, Gabi mostrou o shorts para as meninas, que não se aguentaram ao perceber o que tinha acontecido. Enquanto a atriz ria, a influenciadora se jogou no chão de tanto rir. “O que aconteceu?”, questionou a baiana. “Eu fiz xixi em mim inteira”, explicou a mineira, rindo.

Uma das solteiras da casa, Gabi já tem alguns pretendentes no reality. Ontem, 22, após a “queda” do muro que separava os brothers, os participantes da equipe Pipoca e do Camarote finalmente se conheceram, na ocasião, tanto Lucas quanto Petrix Barbosa afirmaram que se interessariam por Gabi, mas são comprometidos.