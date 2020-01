Manu Gavassi vira meme novamente após desempenho na prova do líder do 'BBB 20'

Rio - Rio - Manu Gavassi continua sendo uma fábrica de memes com sua participação no "BBB 20". O nome da cantora chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter no Brasil depois de sua participação na primeira prova do líder do reality show.

Sem mentira, já saquei a da Manu!



Ela não entrou pelo milhão, nem pelos seguidores, nem pra aparecer na Globo...



Ela veio pra se tornar uma entidade dos MEMES, assim como a Gretchen... GENIAL!#BBB20 pic.twitter.com/JWpLgzXel5 — Nasser Rodrigues (@nasseroficial) January 24, 2020 Na prova, os brothers tinham um minuto para pegar balões em uma piscina e jogá-los em suas respectivas baias. Enquanto todo mundo corria desesperadamente para pegar o maior número de balões, Manu pegou uma bola e ficou parada um tempão sem fazer nada.



