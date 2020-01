Globo mantém Pétrix no 'BBB20' após público pedir sua saída por assédio

A Globo não comentou o episódio em que o ginasta Petrix Barbosa tocou os seios da influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, quando ela estava embriagada, na primeira festa no BBB20, na madrugada deste sábado. Durante o programa ao vivo de ontem, Tiago Leifert falou indiretamente da briga feia entre Rafa Kalimann e Bianca no começo da noite.

A cena entre Petrix e Bianca foi exibida em seguida. O ginasta dançava forró com Bianca e depois tenta estralar suas costas, coloca coloca a mão em seus seios e chacoalha a moça. Os internautas acusaram o ginasta de assédio, pediram sua saída e o assunto foi o mais comentado do Twitter.

Antes que esse video caia nas mãos erradas: A Bianca é comprometida e está SUPER bêbada, não dá o direito do Petrix fazer isso, muito nojento da parte dele, alguém sabe se ele pode ser expulso por essa atitude? #BBB20 pic.twitter.com/ubvBzshpE5 — UpdateChart #GRAMMYs (@UpdateChart) January 25, 2020

Depois do VT, Leifert seguiu o programa normalmente, sem comentar o assunto. Se houve alguma conversa do apresentador com Bianca ou com Petrix, ela não foi exibida. Os dois brothers são do grupo Camarote.

Vale lembrar que neste domingo, Petrix, como primeiro líder do confinamento, poderá indicar um participante direto para o primeiro paredão da edição. Os integrantes do grupo Pipoca estão imunes, assim como Mari, que venceu a primeira Prova do Anjo. O ginasta já conversou com alguns participantes e demonstrou interesse em escolher o hipnólogo Pyong Lee.