Pyong dispara sobre votação: 'contava com votos, mas dez?'

Rio - Na madrugada desta terça-feira (28), Pyong, da equipe Camarote, estava na cozinha da Xepa com Flayslane, da equipe Pipoca, falando sobre a formação do primeiro paredão do BBB20.

No último domingo (26), Pyong ficou chateado ao levar 10 votos dos participantes. Durante o bate papo com a sister, ele afirmou que não esperava a reação dos brothers.

“Eu evito conflito ao máximo. O Brasil está vendo o que todo mundo está dizendo no quarto, na sala. Eu contava com votos, mas dez votos?”, disse o japa para Flayslane analisando a quantidade de votos que recebeu da casa.