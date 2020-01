Lucas Chumbo é o primeiro eliminado do 'BBB 20': 'Acho que se o Pyong fosse comigo ele saía'

Rio - Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do "BBB 20". O surfista deixou a casa com 75,54% dos votos na noite desta terça-feira. Ele disputou a preferência no reality show com Bianca Andrade, a Boca Rosa, que obteve apenas 26,46% dos votos.

Em conversa após o paredão, Chumbo afirmou que já esperava a eliminação, que ficou decepcionado com Mari Gonzalez por tê-lo indicado para o monstro e que acredita que se tivesse ido ao paredão com Pyong o resultado seria diferente.

Galeria de Fotos Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do 'BBB 20' Divulgação / TV Globo Lucas Chumbo e Bianca Andrade disputaram o paredão desta terça-feira Divulgação / TV Globo Após a eliminação, Lucas Chumbo conversa com Tiago Leifert Divulgação / TV Globo Lucas Chumbo e Bianca Andrade disputaram o paredão desta terça-feira Divulgação / TV Globo

"Acho que fui com uma pessoa muito forte. A Bianca seria alguém para tirar o Pyong, que era nosso alvo. Quando vimos que deu errado, total fiquei pensando que se eu voltasse, eu voltaria muito forte. Mas também imaginava que podia ser que eu saísse. Eu tenho um feeling, já imaginava, acho que vem do mar. Sem contar que eu sempre falava que se eu fosse para o paredão, tudo bem, minha temporada de surfe está esperando", disse o surfista, que acha que só foi para o paredão por falta de opção.

"Acho que se o Pyong fosse comigo, ele saía. E se ele fosse com a Bianca, ele saia também. Só acho que fui parar na berlinda por falta de opção mesmo", concluiu.

Chumbo também falou sobre sua decepção com Mari Gonzalez. "Depois do abacaxi, espero tudo dela. Foi o pior castigo da minha vida. A Mari veio pronta para esse jogo. Ela parece que tem um manual, hora ela está aqui, hora no ouro grupo. Ela está jogando muito, está dando nos nervos das pessoas", disse.