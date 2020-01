Noivo de Mari Gonzales, Jonas Sulzbach critica postura de Felipe no reality: 'quero fora'

Rio - O noivo da participante da equipe Camarote do BBB 20 Mari Gonzalez, Jonas Sulzbach, está aqui fora ligado em tudo que está rolando na casa envolvendo o nome de sua amada. Na terça-feira (28), assistindo ao programa ao vivo, no pay-per-view, o modelo viu mais um momento em que o brother critica Mari.

“Pensa num cara que eu quero ver aqui fora. É você mesmo, molecão”, afirmou o atleta, gravando a televisão que mostrava Felipe.

Felipe tem criticado muito a postura da musa fitness e chegou a participar de uma conversa em que combina com Hadson e Lucas de “distrair” as famosas da casa com tentativas de seduzi-las.

O brother falou também que seu próximo voto é na noiva de Jonas. “Eu não aguento mais essa menina”, desabafou o arquiteto na conversa da madrugada. Logo depois de mostrar a armação dos brothers, Jonas fez uma enquete com os seguidores.

“Gente, uma pergunta democrática. Se vocês tivessem que votar para sair entre o Felipe e uma banana. Em quem votariam?”. Em tempo: se fosse uma votação real, a banana continuaria na casa e Felipe sairia com 84% dos votos.