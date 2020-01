Petrix causa revolta novamente ao esfregar partes íntimas na cabeça de Flay

Rio - Petrix voltou a causar polêmica nas redes sociais durante a festa desta quarta-feira no "BBB 20". Em determinado momento, Flayslane estava sentada no chão e o rapaz decide sentar na cabeça da jovem, que estava bêbada e sem condições de reclamar. Os internautas o acusaram de esfregar as partes íntimas na cabeça de Flay. Felipe, Hadson e Lucas estavam do lado e caíram na gargalhada. Lucas ainda disse: "É o Quebra-Nozes".

"Eu vou lá dentro da casa para expulsar o Petrix com as próprias mãos", disse uma pessoa no Twitter. "Petrix em uma noite de festa: Agarrou Gabi e ela gritou para ele soltar, roçou a cabeça da Flay (estava bêbada) na genitália dele na sala e riu com os imbecis, abraçou mari com os braços encostando nos seios, escondeu bebida e sarrou na Bianca. Mas não é assediador", ironizou outra pessoa.

PETRIX SARRADO NA FLAY (ela estava bêbada). Nojento.



Esse bosta tem que ser expulso. Repassem. #BBB20 pic.twitter.com/O6qPHlrDO7 — Magdiel (@Magdiel59212919) January 30, 2020

Eu acordo e vejo que novo o petrix SARRADO mas dessa vezes é NA FLAY, ela estava bêbada.

PORQUE NINGUÉM FAZ NADA????, MEU DEUS ALGUÉM FAZ ALGO, GLR ME AJUDA EU NÃO AGUENTO + VÊ ELE FAZENDO ISSO

#BBB20 pic.twitter.com/ytAw4502yM — Jenny (@Chernobils2) January 30, 2020

petrix nessa edição somente em duas semanas:



- pegou nos peitos da boca rosa

- sarrou na boca rosa em frente das meninas

- fazendo essa baixaria com a flay se aproveitando que esta bebada



o cara ja sofreu assedio de um ex treinador, mas fica fazendo isso nas meninas?#BBB20 — Aninha Conrado (@ConradoANA1) January 30, 2020

Hoje na festa: Petrix pegou no peito da Mari, sarrou o saco dele na cabeça da Flay, foi agarrar a Gabi e ela pediu que ele saísse, e foi encochar Bianca. Todas elas estavam bêbadas. #BBB20 — Magdiel (@Magdiel59212919) January 30, 2020

E o que dizer do Petrix??? dessa vez a vitima foi a Flay. O Petrix escrotao LITERALMENTE ROÇANDO A FLAY. #BBB20 aproveitando em festa de novo

alo produçao ???? pic.twitter.com/nfgtp8PjXY — (@mahvtr) January 30, 2020