Luan Santana fala sobre comportamento dos homens no reality: 'escolha o lado certo'

Rio - Luan Santana resolveu se manifestar sobre com o comportamento dos homens do "Big Brother Brasil 20". Recentemente, Lucas Chumbo, o primeiro eliminado do programa, Felipe, Petrix, Lucas e Hadson foram bastante criticados por comentários e posturas machistas dentro do reality.

Diante da repercussão, o sertanejo usou sua conta no Twitter para comentar o caso. "Tava vendo aqui alguns comentários dos caras do BBB. A gente vê de um lado os maridos, namorados das meninas que ficaram aqui fora, maduros o suficiente pra entender a nova fase que elas tão vivendo, uma nova experiência, apoiando e tal e do outro lado os caras lá com esses comentários, com esse jeito de pensar. Você aí, meu parceiro, que tá lendo isso aqui, escolha o lado certo, pelo amor de Deus", escreveu Luan.

Após o comentário, Luan foi elogiado pelos fãs. "Graças a Deus você não é esse tipo de hétero nojento", escreveu uma pessoa. "Luan entenda que você é um macho que precisa se multiplicar... sensato, educado, militante, bonito, inteligente", disse mais um.

Confira o tweet feito por Luan Santana:

tava vendo aqui alguns comentários dos caras do bbb..a gente vê de um lado os maridos, namorados das meninas que ficaram aqui fora maduros o suficiente pra entender a nova fase que elas tao vivendo, uma nova experiência, apoiando e tal.. #RedeBBB #BBB20 — Luan Santana (@luansantana) January 30, 2020