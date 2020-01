Moradores da casa de vidro do 'BBB 20' serão anunciados nos intervalos de 'Amor de Mãe'

Rio - O público vai conhecer os moradores da casa de vidro do "BBB 20" nesta sexta-feira. Durante os intervalos de ‘Amor de Mãe’, os nomes dos quatro candidatos – que disputarão duas vagas no reality – serão anunciados.

E amanhã, sábado, dois homens e duas mulheres vão entrar na residência temporária. Na casa de vidro, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os quatro candidatos a brother terão que convencer o público e mostrar por que merecem o voto popular. O resultado? O homem e a mulher mais votados vão conquistar o direito à entrada oficial no reality, prevista para terça-feira.

O 'BBB20' tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado, logo após ‘Amor de mãe’, e aos domingos, após o 'Fantástico'.