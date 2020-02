O 'BBB 20' virou caso de polícia. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá abriu inquérito para apurar a conduta do ginasta Petrix Barbosa, 27 anos. "De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos", diz nota da Polícia Civil.

Para quem não assiste ao programa ou perdeu essa primeira semana, aqui vai um resumo de Petrix na casa. O atleta já foi flagrado apalpando participante, já disse que as mulheres escolhidas pela produção do reality poderiam ser "mais bonitas" e esfregou as partes baixas dele em uma sister. Fato que lhe rendeu uma advertência por parte da direção do programa, que não foi exibida ao público. Depois, o ginasta se retratou.

Nas redes sociais, os adjetivos direcionados a ele (e alguns outros brothers) vão de "boy lixo", "macho escroto", "macho hétero", "Chernobyl". Nomes como Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Felipe Neto e milhares de não famosos fãs do 'BBB 20' são só alguns dos que não aceitam as atitudes machistas exibidas.