Hadson sobre Mari Gonzalez: 'deixa que eu dou uma encoxada'

Rio - Guilherme conversou com alguns brothers na manhã desta sexta-feira (31), e contou que chamou Bianca para dormir no quarto do líder hoje a noite, depois da festa. “Acho que ela vai dormir aqui hoje. As meninas estão tudo incomodadas lá, falei: “Qualquer coisa vocês dormem aqui na cama e eu durmo no chão”, explicou o modelo e líder da semana.

“Quem?” questionou Hadson. “Ela (Bianca), a Mari, sei lá, a menina que ela quiser chamar. Só não quero colocar ela sozinha para dormir aqui, porque se não depois falam b…, ainda mais depois de desta, ficar achando que tem coisa onde não tem”, disse Guilherme.

“Então dorme nós quatro aqui, deixa que eu dou uma encoxada na Mari”, disse Hadson rindo. Após ele dizer isso, os participantes deram risada e o ex-jogador continuou: “Essa cama dá quatro pessoas sobrando. Só para ficar de conchinha só”.