Rio - Um dos quatro escolhidos para a casa de vidro do BBB20, o modelo Daniel Lenhardt já marcou presença em programas de TV. Em um deles, o modelo teve uma breve discussão com o então deputado Jair Bolsonaro. Em 2015, Bolsonaro esteve no programa Chega Mais, da RedeTV, e respondeu perguntas de alguns convidados.

Daniel era um deles e perguntou “Por que você tem tanta birra com gay?”. Bolsonaro respondeu: “Nenhuma, eu estou até aqui sorrindo para você”. O comentário causos risos entre os convidados. “E se eu fosse, algum problema?”, emendou Bolsonaro, que recebeu uma resposta negativa de Daniel.

Veja o vídeo da discussão