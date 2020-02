No 'Mais Você', participante da casa de vidro diz que não consegue olhar para Petrix

Rio - Renata e Caon, participantes eliminados da Casa de Vidro do "BBB 20", participaram do café da manhã do "Mais Você", exibido pela Globo na manhã desta quarta-feira. Petrix, o eliminado do paredão desta terça, também estava na atração.

Durante o programa, Renata contou que não conseguiu "nem olhar para Petrix direito" por conta de tudo que ficou sabendo sobre o participante. A fala de Renata fez sucesso entre os internautas, que elogiaram sua atitude nas redes sociais.

E a Renata da casa de vidro que humilhou o Petrix ao vivo em rede nacional no Mais Você kkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB20 #BocaRosa pic.twitter.com/y4kBq9nDlI — Treta Dos Famosos (@tretadosfamosos) February 5, 2020 "O pessoal chegava com cartaz dizendo 'vocês têm que avisar isso lá dentro'. Foi uma experiência muito louca", disse Caon. "Eu tentei manter sempre a alegria, o bom humor, porque é o meu jeito de ser. Mas eu ouvi o público. Eu até não consegui olhar muito pro Petrix. Desculpa. O pessoal está muito chateado com ele mesmo", disse Renata.



A Renata olhando o petrix no mais você #BBB20 pic.twitter.com/Ksm4GCEDCd — hadson é o próximo (@lauraagreli) February 5, 2020