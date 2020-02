Namorada de Lucas sobre traição: 'pressão no jogo poderia justificar'

Rio - As polêmicas envolvendo os homens do BBB 20 estão dando o que falar. O grupo envolvendo Lucas, Petrix, Hadson, Felipe e Chumbo, que já foi eliminado do reality, casou revolta no público e nas mulheres da casa devido eles terem bolado um plano para queimar as meninas comprometidas aqui fora.



Em entrevista para a coluna do jornalista Léo Dias, do UOL, Juliana Xavier, namorada do participante Lucas Gallina, falou sobre a participação do amado no programa e sobre uma possível traição por parte do loiro.

Sobre Lucas ter entrado na casa mais vigiada do Brasil, ela disse que ficou surpresa com a decisão dele de participar no programa. “Fiquei muito surpresa. Lucas sempre foi muito reservado. Nunca tive medo das atitudes dele dentro da casa. Tive medo apenas das possíveis edições que seriam feitas da imagem dele pela emissora e o resultado dessa repercussão na nação que assiste o programa e o jogo que ele faria a parte”, disse a namorada de Lucas.

Juliana Xavier falou também da possibilidade de ser traída pelo namorado dentro do reality. “Acredito que seria algo para conversarmos quando ele saísse. Afinal, com toda a pressão do jogo, das noites sem dormir, da falta de rotina de um relacionamento e do contato com as pessoas especiais para ele, não dever ser algo fácil de julgar”, concluiu ela.