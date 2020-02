Mari Gonzalez se inspira em Manu Gavassi e pede Jonas em casamento no 'BBB 20'

Rio - Mari Gonzalez se inspirou em Manu Gavassi e pediu o namorado, o ex-BBB Jonas, em casamento no "BBB 20". Tudo começou quando Daniel e Ivy entraram no reality show levando notícias de fora do confinamento.

"Ele está torcendo muto por você lá fora. Ele fez um vídeo tão fofo. Ele é apaixonado por você", disse Ivy para Mari. "Eu te amo, quero casar com você", disse Mari para Jonas. O ex-BBB aceitou o pedido. "Eu te amo, também quero casar com você", escreveu Jonas ao compartilhar o vídeo de Mari.

Recentemente, Manu Gavassi pediu Igor Carvalho em namoro durante o confinamento. O rapaz foi até a casa de vidro e pediu para os participantes contarem a ela que ele aceitou o pedido.