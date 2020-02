Hadson diz que se pegar o líder fará as sisters veganas comerem carne

Rio - Na festa que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6), o paraense Hadson conversou com Lucas e Felipe sobre seus planos para essa semana. Durante o bate-papo, o brother afirmou que se vencer a prova e se tornar líder fará as sisters veganas comerem carne.



Galeria de Fotos Hadson deu o nome de Oliver ao filho em homenagem a ator pornô Twitter / Divulgação BBB 20 - Hadson Nery Globo/Victor Pollak Hadson Reprodução TV Hadson - BBB 20 Foto: Globo

“Vou pegar a liderança, vou dar a pulseira [vip] para todas as veganas e aí fazemos as compras. Vou comprar tudo carne. 'Come aí'. Não aguenta, pede para sair”, afirmou Hadson.

A fala gerou revolta nos internautas. "O Hadson realmente não cansa de ser escroto MESMO! Quer ganhar o líder pra colocar todas as veganas de um lado só e comprar apenas carne pra elas comerem, meu amor você só pode achar que seu microfone é desligado", comentou um.

"Hadson, quando você for pro paredão, sua rejeição vai ser RECORDE. Eu prometo isso", escreveu outro.