Babu viraliza na Web ao defender mulheres e feminismo: 'Não busca supremacia. É igualdade'

Rio - Babu conversou com Felipe e Lucas, na noite desta quinta-feira, sobre os motivos que levaram as mulheres do "BBB 20" a se unirem contra eles. O ator falou sobre a importância da empatia na hora de entender o lugar de fala das mulheres.

"Chegou a hora das mulheres terem voz; Então quando a gente não entende um questionamento delas, algo que uma amiga minha me ensinou, cala a boca e escuta. Mesmo que você esteja contrariado, peça desculpa e vá refletir, porque é muito difícil sair da posição de privilégio. O feminismo nunca buscou a supremacia das mulheres, é igualdade", enfatizou Babu.

Felipe e Lucas ficaram em silêncio. O discurso de Babu, no entanto, viralizou no Twitter e o ator foi muito elogiado nas redes sociais.

as falas do Babu são de uma importância enorme



você que é homem, entenda que seu papel na luta contra o machismo é esse: falar sobre machismo estrutural pra outros homens

O Babu ficou do lado das mulheres, tem dialogado com os machistas e passando uma outra visão. Já pediu pras meninas avisar se ele falar algo errado, pq ele tbm ta tentando criar o filho de uma outra forma.

Ele é um homem preto e gordo, se n ja tinha virado "galã". Babu é foda



"Eu também achava isso, mas eu aprendi o machismo é galgado na superioridade e o feminismo é galgado na igualdade. Por que até hoje tem mulheres com a mesma função que os homens e ganham menos e ninguém sabe explicar?! Pq o homem nunca saiu da posição de privilégio" Babu

É importante frizar o "homem branco rico" porque, enquanto homem preto, Babu sabe que não acessa toda essa estrutura de poder.

As pessoas falam sobre "homem hétero", mas diferença de perspectiva, voz e relevância do Babu pra esses boyzão é enorme.



Babu: "A Marcela é uma profissional obstreta que cuida da mulher. Não é militância, o discurso dela é muito coerente. Vcs não sabem pq são homens, nunca vão entender o q ela fala, é respeitar." CRL BABU DANDO UMA AULA DE SENSATEZ

#BBBB200 #BBB20 pic.twitter.com/oQvpKuTMJx — Ilio Stoppa (@StoppaIlio) February 7, 2020