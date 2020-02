Bruno Gagliasso é comparado com BBB e faz trocadilho: 'Prior ofensa'

São Paulo - O "BBB 20" tem feito sucesso entre os famosos. Agora, quem se rendeu ao programa foi Bruno Gagliasso, que divertiu os internautas com comentário afiado no Twitter.



Depois de mais uma festa cheia de agitação na casa, Felipe Prior perdeu o controle e brigou com metade dos brothers. Com isso, um usuário da rede social fez uma comparação entre ele e um dos personagens de Bruno Gagliasso , o Tarso, de "Caminho das Índias".



“Separados por um Caminho das Índias”, dizia a publicação seguida da foto do arquiteto ao lado da do ator. Ao ver a publicação, Gagliasso respondeu em tom de brincadeira.



“Prior ofensa”, escreveu ele, fazendo trocadilho com o sobrenome do participante do "BBB 20" . Imediatamente, os fãs de Bruno Gagliasso seguiram fazendo mais piadas. “Prior comparação que você poderia receber, eu não deixava”, disse um deles.