Internautas relembram 'surra de bunda' em Pyong

Rio - Como diz o ditado: ‘a internet não perdoa’ e, por isso, tudo o que é publicado uma vez, sempre acaba sendo resgatado. Foi isso que fizeram com o vídeo de Pyong Lee, o hipnólogo de 27 anos, atual participante do Big Brother Brasil.

Na última quinta-feira (6), internautas relembraram um vídeo onde Pyong aparece participando do programa ‘Qual é o Seu Talento?’, do SBT, durante a quarta temporada, que foi exibida em 2011. Nas imagens o hipnólogo, que na época tinha 20 anos, aparece sentado no palco do programa, durante uma apresentação do grupo Tequileiras do Funk.



Em seguida, é possível ver Pyong levando uma "surra de bunda", que é quando a dançarina bate com o bumbum no rosto do convidado.

Assista: