Rio - O DJ Alok será a atração da próxima festa do Big Brother Brasil, que acontece neste sábado (8). O artista, considerado um dos principais DJs do mundo, vai agitar a noite dos participantes da casa mais vigiada e comentada do Brasil com seus maiores sucessos e lançamentos exclusivos.

"Eu acompanho o BBB desde a primeira edição e é muito interessante ver como o programa se reinventa colocando em discussão assuntos tão relevantes pra nossa sociedade atual. E essa edição pra mim está sendo a mais forte de todas exatamente por conectar a televisão com as mídias digitais e todo esse contexto de responsabilidade social", comenta Alok, que desfilará com seu Bloco do Alok pela primeira vez em São Paulo dia 16 e, em Salvador, pelo terceiro ano consecutivo o circuito Barra-Ondina com trio sem cordas dia 22.