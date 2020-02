Felipe e Hadson se enfrentam no terceiro paredão

Rio - Felipe e Hadson estão no terceiro paredão do BBB20. A líder Gabi indicou o ex-jogador, que está na berlinda pela segunda vez consecutiva. Já a casa, que teve votação aberta, se dividiu - em sua maioria - entre Felipe com nove votos e Victor Hugo com sete.

Confira como os brothers votaram:



Thelma - Felipe



Marcela - Felipe



Manu - Felipe



Hadson - Gizelly



Babu - Victor Hugo



Victor Hugo - Felipe



Rafa - Victor Hugo



Flayslane - Victor Hugo



Ivy - Felipe



Guilherme - Thelma



Lucas - Victor Hugo



Gizelly - Felipe



Daniel - Felipe



Mari - Felipe



Pyong - Felipe



Felipe - Gizelly



Bianca - Victor Hugo



Felipe e Victor Hugo disputaram uma prova de sorte para ficar imune. O psicólogo se de bem e Prior está no paredão.