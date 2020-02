Gizelly e Thelma acusam Daniel de ser aproveitador

Daniel mal chegou e já está apaixonado por Marcela dentro do "BBB 20". Acontece que alguns internautas acham que o rapaz estaria jogando, já que soube que a sister é uma das favoritas dentro da casa. Na tarde desta segunda-feira (10), as participantes Gizelly e Thelma disseram que também estão preocupadas com isso.

As duas, inclusive, ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Na rede social, muitos acham que o brother está apenas jogando e usando Marcela como peça para chegar à final do "BBB 20"



a visão perfeita que a gizelly e thelma tem do jogo inclusive do daniel que ta grudado na marcela sempre! #BBB20 pic.twitter.com/UKFSxosvJc

Daniel deu bomba pra Gizelly no queridometro, falou que ontem ela tava atrapalhando ele com a Marcela, hoje deixou claro que ficou puto com ela e que o ciúmes dela era ridículo. Esse projeto de sabugo 2.0 entrou com roteiro pronto pra desestabilizar a amizade delas. #BBB20 — alycia (@srtalycia_) February 9, 2020