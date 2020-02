Deu certo! Jogo da Discórdia causa problemas entre participantes

Rio - O Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite desta segunda-feira no "BBB", fez seu papel e causou justamente a discórdia entre alguns participantes. "Vim trazer uma mensagem de harmonia para vocês. Esse joguinho mostra para você que talvez o amiguinho não goste de você. O jogo chama 'Monte sua Final'", explicou Tiago Leifert aos confinados.

Na dinâmica, os participantes tinham que escolher com quem gostariam de ir para a final. Gabi, que vive grudada com Flay o dia inteiro, escolheu Mari e Rafa para ir à final com ela. Flayslane ficou muito surpresa e chegou a chorar com o descaso da amiga.

Quando chegou a sua vez de escolher com quem gostaria de ir para a final, Flayslane deu o troco e não escolheu Gabi. "Mari e Bianca, porque fiquei chocada com o resultado da Gabi", disse para Tiago Leifert. "Você ficou chateada mesmo, né?", perguntou o apresentador para Flay.

Assim que o jogo acabou, Gabi tentou se desculpar com Flay. "Amiga, pra mim você que vai ganhar", disse Gabi, apesar de a pergunta ter sido "Com quem você quer ir para a final?" e não "Quem vai ganhar?".

"Não dá para saber, para mim quem vai ganhar é a Marcela. Me choquei. Sabe quando você precisou de um tempo do Gui? Eu preciso de um tempo de você", respondeu Flay.

Manu não foi escolhida por ninguém

Manu Gavassi não foi escolhida por nenhum dos participantes para ir à final. A cantora, no entanto, demonstrou não ter ficado chateada. "Eu sei que isso não tem nada a ver com amizade. Você escolheu quem você achou que fazia sentido, e está tudo bem. Isso é um jogo, é uma dinâmica feita pra abalar a gente", disse Manu para a amiga Rafa Kalimann. Os internautas elogiaram a postura de Manu.