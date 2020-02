Lucas revela que já foi convidado para fazer filme pornô e valor do cachê surpreende

Rio - Durante uma conversa na academia na tarde desta segunda-feira, Lucas comentou com Hadson, Felipe e Guilherme que já recebeu propostas para fazer filmes pornô. "Já me ofereceram, mas não faço", disse ele para os brothers, que ficaram curiosos com o valor oferecido.



O catarinense não hesitou e respondeu "R$ 25 mil, agora, posar nu por R$ 1 milhão, aí sim". Hadson brincou e revelou se aceitaria esses tipos de propostas quando saísse da casa. "Depende, se eu sair agora na terceira semana, por R$100 mil eu topo".