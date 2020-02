Namorado de Mari Gonzalez causa polêmica ao falar de Bianca e Gui: 'Vem ser feliz aqui fora, casal'

Rio - Jonas Sulzbach, namorado de Mari Gonzalez, deu o que falar com seus comentários sobre o "BBB 20". Ele, que também é ex-participante do reality show, resolveu falar sobre o envolvimento entre Bianca Andrade e Guilherme.

Bianca namora Diogo Melim e Guilherme está ficando com Gabi Martins. No entanto, Gui e Bianca não se desgrudam. Ao ver as cenas exibidas no episódio de segunda-feira, Jonas comentou o assunto. "F*deu para esses dois. F*deu! Caraca, velho! Vem ser feliz aqui fora, casal", disse Jonas.

“vem ser feliz aqui fora casal” O JONAS KKKKKKK pic.twitter.com/yBnGwd97uk — (@malfoyystan) February 10, 2020

Rindo do Jonas falando da Bianca e do Guilherme "vem ser feliz aqui fora casalzinho", sendo que ele passou pela mesma situação quando a Mari tava afim do Lucas. Deveria ser menos hipocrita pq a Mari só não ficou com o Lucas pq as meninas alertaram. #bbb20 — (@rivotrilcomenta) February 10, 2020

Jonas 22 era a última pessoa que tinha moral p fazer piada sobre Guilherme e Bianca sendo q a mulher dele tava rastejando pelo Lucas,se ñ fosse a Marcela revelar o plano tava lá até hoje sendo humilhada..uma tensão sexual de dias entre lucas e Mari



É se passar demais viu#BBB20 — karina paranauê (@karinacomenta) February 10, 2020