'Eu errei, tive uma falha', diz Hadson sobre eliminação do 'BBB 20'

Rio - Hadson, terceiro eliminado do "BBB 20", participou do "Mais Você", exibido pela Rede Globo, na manhã desta quarta-feira. Em conversa com Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini, o participante falou sobre sua saída do reality show e admitiu que errou.

"Eu errei, tive uma falha, que não deveria ter feito", disse Hadson, que também afirmou não ter assimilado a repercussão de sua participação no programa. "Ainda não consegui absorver todas as informações, porque saí da casa, ainda tem coisas a cumprir, e depois fiquei com a minha mãe, dei aquele abraço forte".

Hadson também criticou a forma como Daniel e Ivy levaram informações de fora para o confinamento. "Daniel entrou com informação direta para a Marcela, falou: ‘você está certa’. Ele não olhou em nenhum momento nos olhos meus, do Lucas e do Prior. Ou seja, alguma coisa, a gente estava percebendo ali. Foi nítido na entrada dele", disse.

"A gente era muito ligado no jogo, muito vivo, prestava atenção em tudo, entrei no ‘Big Brother’ muito a fim de jogar. Se eu não tivesse entrado tão focado nesse ritual de jogo, se tivesse sido um pouquinho mais tranquilo, mais Hadson, eu acho que teria levado mais [tempo no jogo]", completou.

Plano para seduzir comprometidas

Sobre o plano para seduzir as mulheres comprometidas, Hadson disse que não mentiu e que apenas omitiu uma informação da qual não lembrava.

Autoestima

Em determinado momento no jogo, Hadson disse que se precisasse iria para o paredão 10 vezes. "É questão de interpretação. Eu não falei que poderia ir para 10 Paredões que voltaria. Não. É que se tivesse que ir, eu iria, porque sabia que estava todo mundo contra mim, era o primeiro alvo, mesmo passando nesse, iria para o outro", explicou.