Após ser nomeado líder por Gabi, Guilherme dá pulseira VIP para Bianca

Rio - Guilherme foi escolhido por Gabi, sua ficante no "BBB 20", como o novo líder. E qual foi a primeira atitude do rapaz? Dar a pulseira VIP para Bianca Andrade, o que deu o que falar nas redes sociais. Na prova do líder, os participantes deveriam associar um colega com um animal. Quem ficasse com a águia, poderia escolher o novo líder. Esse poder coube então a Gabi, que deu a liderança para Guilherme.

Tiago Leifert avisou que o rapaz poderia escolher seis pessoas para dar a pulseira de VIP, entrar no quarto do líder e desfrutar das mordomias de lá. O rapaz deu a primeira pulseira para Gabi e logo em seguida deu a segunda pulseira para Bianca Andrade, causando revolta na Web. O nome de Bianca Andrade chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta disso.

Muitos internautas acreditam que Guilherme tem mais interesse em Bianca que na própria Gabi e que só não investiu na influenciadora porque ela tem — ou tinha? — namorado.