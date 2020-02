Vitor Hugo ganha a prova do anjo e dá monstro para Flay e Bianca

Rio - Vitor Hugo foi o grande vencedor da Prova do Anjo, que aconteceu nesta sexta-feira. Além da sorte do brother, que nas últimas semanas escapou do paredão duas vezes e ainda ganhou a disputa de hoje, outro fato fez os internautas pirarem: a escolha do monstro.

O brother "presenteou" Flayslane e Bianca e as duas agora saíram do "Vip" para a "Xepa" e estão vestidas de pipoca. Confira a reação dos internautas:

#bbb20

Vitor anjo.

Flay e Bianca monstro.

Mexeu com Bianca...

Gui coloca do paredão.

Kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/W26pKHTHaK — Eu (@ElaneRC1) February 14, 2020