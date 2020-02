Marcela vence prova bate e volta; Babu, Lucas e Victor Hugo estão no paredão

Rio - Babu, Lucas e Victor Hugo foram o novo paredão do "BBB 20". Marcela venceu a prova bate e volta e ficou livre da berlinda. Lucas foi indicado pelo líder, Guilherme, que justificou a escolha com o fato de Lucas não ter doado estalecas para a xepa. Marcela foi para o paredão após a prova do líder da última quinta. Já Babu e Victor Hugo foram os mais votados pela casa. Babu teve nove votos e Victor contou com quatro.