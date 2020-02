'O primeiro passo é desfazer casais', diz Babu sobre novas eliminações no 'BBB 20'

Rio - Babu está no paredão mas já está pensando em estratégias caso volte da berlinda. Logo depois da formação do paredão deste domingo, Babu contou a Felipe Prior e Lucas quais são seus planos.

Babu: "próximo passo é desfazer casal, primeiro é os loirinho (Marcela e Daniel)" CHO CA DA #BBB20 pic.twitter.com/cXE6XbLmaq — avocadx (@avocadxxx) February 17, 2020 "Vai sobrar o Pyong que é fofinho. O próximo passo é desfazer casal, os loirinhos primeiro", disse o ator. Na internet, os telespectadores especularam que Babu estava se referindo a Marcela e Daniel.

Até pouco tempo atrás, Babu tinha uma estratégia de jogo completamente diferente. Após a eliminação de Hadson, o ator se juntou a Lucas e Prior e tem sido alvo de críticas por parte do público nas redes sociais. Babu chegou até a discutir com Manu Gavassi, com quem tinha um bom relacionamento.