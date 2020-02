Boninho diz que 'BBB 20' pode ter o temido Quarto Branco

Rio - Boninho, diretor do "BBB", pode trazer o temido Quarto Branco de volta ao reality show. O diretor foi questionado por um seguidor do Instagram sobre a possibilidade de fazer um Quarto Branco no "BBB 20".

"Boninho, vai ter quarto branco no BBB 20", perguntou uma pessoa. "Acho que sim", disse o diretor. A 20ª edição do "Big Brother Brasil" tem homenageado edições anteriores do programa.

A primeira vez que o Quarto Branco apareceu foi no "BBB 9" como um castigo para quem atendesse o Big Fone. O local era um quarto todo revestido de branco, com paredes acolchoadas e as luzes nunca eram apagadas.

Newton Siqueira atendeu o Big Fone e foi para o temido quarto com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas, Leonardo não aguentou ficar no local, apertou o botão vermelho e foi eliminado do reality.

No "BBB 10", quem atendeu o Big Fone foi Angélica, que era conhecida como Morango. Ela levou Serginho e Cacau para o Quarto Branco.