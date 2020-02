Nasce filho de Pyong Lee

Rio - Nasceu, neste domingo, Jake Lee, filho do participante do "BBB 20" Pyong Lee. A informação é do colunista Leo Dias, do "Uol". Ainda de acordo com o colunista, Sammy Lee, mulher de Pyong, fez um parto normal e ainda não pretende mostrar o rosto do bebê.

Sammy deixou os fãs preocupados ao contar no Instagram, horas antes de dar à luz, que estava com 40 semanas e dois dias. "Bum, olha esse barrigão. 40 semanas e 2 dias", escreveu na legenda da foto.

O filho de Pyong e Sammy, Jake, deve seguir os passos dos pais. O recém-nascido já tem uma conta no Instagram com mais de 330 mil seguidores.