Thelma chora por falta de comida no 'BBB 20' e internautas sobem hashtag 'Fome não é entretenimento'

Rio - A falta de comida no "BBB 20" está desagradando os participantes e também os telespectadores. Nesta madrugada, Thelma chorou por estar sentindo muita fome. A médica ficou na xepa por algumas semanas e já perdeu 15kg durante sua permanência no programa. Ela entrou no reality show pesando 61kg e atualmente está com 46kg.

"Ô, Gy, que horas são? Eu tô com fome. Eu posso comer um biscoito? Eu tô com muita fome. Gente, que vontade de chorar", disse Thelma nesta madrugada. "Pode, Thelminha, come o meu. Vai lá, come o meu", disse Manu Gavassi, que também estava no quarto.

Os participantes da xepa normalmente têm menos comida e podem comer uma variedade menor de alimentos. No entanto, a situação da xepa ficou pior quando Lucas resolveu não contribuir para as compras da casa.

Revoltados, os telespectadores subiram no Twitter a hastag "Fome não é entretenimento" e estão pedindo para que Boninho envie comida para os participantes.

Thelma chorou pq estava com fome e a próxima compra é só sexta feira

meu deus @boninho faça alguma coisa , isso é desumano e é uma tortura deixar os participantes sem comida , ISSO É UM ABSURDO



FOME NÃO É ENTRETENIMENTO



pic.twitter.com/e8B8ZO7yBQ — Boo (@Naruhinata3) February 18, 2020

Thelma chorando de fome essa madrugada e o babacão do Lucas que deu ZERO estalecas colocando um monte de comida no prato ( o idiota falou que deixar o povo passar fome é estratégia ) #BBB2020 #ForaLucas

Fome não é entretenimento pic.twitter.com/ch5Sd841UY — Eduara (@Eduarabrandini) February 18, 2020

Será esse o vídeo mais triste da história do BBB? Estamos muito mal com esses vídeos da Thelma. Fome não é entretenimento. E essa é a realidade de muitos brasileiros por séculos. Como é que a Globo acontecer deixa acontecer isso por audiência tavez? #BBB20 pic.twitter.com/XAKYBd0CTn — UpdateChart #BBB20 (@UpdateChartBR) February 18, 2020

VAMOS NOS MANIFESTAR, A THELMA ACORDOU CHORANDO PORQUE ESTAVA COM FOME, ISSO É MUITO DESUMANO, NÃO É BRINCADEIRA E NÃO É ENGRAÇADO DE ASSISTIR @RedeGlobo @boninho @bbb



FOME NÃO É ENTRETENIMENTO #BBB20 pic.twitter.com/iuJD1B5PmB —(@manuglittle) February 18, 2020

A Thelma está na xepa por muitas semanas e acordou chorando porque estava com fome e teve que trocar com Daniel 3 pacotes de biscoito por 1 ovo



Chorar por causa de fome nunca foi motivo de diversão. Desumano #BBB2O



Fome não é entretenimento pic.twitter.com/oaI6mWgota — manu gizelly thelma finalistas (@savio097) February 18, 2020

FOME NÃO É ENTRETENIMENTO!

Thelma perdeu 15kg em quase 1 mês de really. VOCÊS TÊM NOÇÃO DISSO?

A ideia era manter o peso dos participantes, durante todo o período de confinamento.



Alimentem a Thelma, produção do @bbb.#BBB20 pic.twitter.com/3htxlPjMPX — pooh (@sinceropooh) February 18, 2020