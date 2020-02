Hadson critica casal formado por Guilherme e Gabi: 'fake'

São Paulo - O ex-jogador de futebol Hadson foi o segundo participante a ser eliminado do BBB20, mas ele ainda não deixou a casa mais vigiada do país para trás. O paraense decidiu comentar o que está rolando no reality e fez críticas a um dos casais da edição.

No Twitter, Hadson foi bem direto ao falar as impressões que tem sobre o par romântico formado por Guilherme e Gabi. "Forçação de casal é a palavra", ele escreveu.

Sinceramente? casal fake...me desculpa mas é minha opinião

— Hadson Nery ️ (@HadsonNery) February 15, 2020

"Sinceramente? Casal fake, me desculpa mas é minha opinião", continuou o brother. Além disso, Hadson também disse que está torcendo para Bianca, Prior e Lucas ganharem o programa.