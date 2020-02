Lucas é o quarto eliminado do 'BBB 20' com 62,62% dos votos

São Paulo - Lucas Gallina foi eliminado na edição desta terça-feira do "BBB 20". O brother foi indicado ao paredão pelo líder Guilherme. O participante foi o quarto eliminado da casa mais vigiada do país com 62,62% dos votos.

Ao anunciar a saída de Lucas do "BBB 20", Tiago Leitfert lembrou da importância de manter uma boa convivência com os outros brothers dentro da casa e, principalmente, tomar cuidado para não ser indicado pelo líder para o paredão.

Já fora da casa, Gallina disse que não se arrepende de nada do que fez dentro da casa e que tudo foi uma experiência muito incrível para ele. "Foi indescritível, uma experiência muito legal e fiz amizades que espero levar para a vida inteira". O fisioterapeuta disse ainda que tudo na casa não passou de um jogo e que quer ser amigo de todos os outros participantes fora da casa.

Victor Hugo e Babu, que foram indicados pela casa, também encararam a berlinda e levaram 36,08% e 1,30% dos votos, respectivamente.

Lucas esteve envolvido em algumas polêmicas durante sua participação no "BBB 20" com Hadson, eliminado na semana passada, e Felipe Prior como forma de estratégia para garantir o R$ 1,5 milhão, mas que lhe custou sua continuação no programa, da Globo.