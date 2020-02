Confirmado! Boninho diz que 'BBB 20' vai mesmo ter Quarto Branco

Rio - Boninho confirmou, na madrugada desta quarta-feira, que o "BBB 20" vai ter o temido Quarto Branco. O diretor já havia falado nessa possibilidade antes, mas não tinha dado certeza.

"Então. Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 20. E para pressionar o teto?", escreveu Boninho no Twitter.

Em um post no Instagram, o diretor já havia falado sobre a possibilidade ao responder o comentário de um telespectador. "Boninho, vai ter quarto branco nessa edição?", perguntou uma pessoa. "Acho que sim", disse o diretor.

Quarto Branco

A primeira vez que o Quarto Branco apareceu foi no "BBB 9" como um castigo para quem atendesse o Big Fone. O local era um quarto todo revestido de branco, com paredes acolchoadas e as luzes nunca eram apagadas.

Newton Siqueira atendeu o Big Fone e foi para o temido quarto com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas, Leonardo não aguentou ficar no local, apertou o botão vermelho e foi eliminado do reality.

No "BBB 10", quem atendeu o Big Fone foi Angélica, que era conhecida como Morango. Ela levou Serginho e Cacau para o Quarto Branco.

Leonardo Jancu e Ralf no Quarto Branco do 'BBB 9' - Reprodução

o prior se ele for por quarto branco #bbb20 pic.twitter.com/aPdXOtLVwY — rafa (@rafaelkjls) February 19, 2020

#BBB20 Pensa num Quarto Branco com Bia e Rafa! Deus pai. E Prior com Gizelly? — Tatyane Malta (@tatyanemalta) February 19, 2020