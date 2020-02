Rafa Kalimann vence prova e é a nova líder

Rafa Kalimann venceu a prova do líder desta quinta-feira e é a nova líder do 'BBB 20'. A prova, patrocinada por uma operadora de celular, era de habilidade e os brothers tinham que acertar bolinhas em um mapa. A influenciadora disputou a final com Prior, Gabi e Daniel.

A sister ganhou uma superliderança e teve que escolher três brothers para dar três castigos e três brothers para dar prêmios. Para os prêmios, ela escolheu Gabi, Manu e Pyong, que ganharam um ano de plano especiais da operadora. Para o castigo, Rafa escolheu Bianca, Prior e Flayslane. Bianca perdeu 300 estalecas, Prior foi vetado da prova do anjo e Flayslane tirou o bilhete que lhe colocou direto no paredão.

A prova

Na prova de habilidade, os brothers foram divididos em grupos e tinham que acertar a bola em uma região do mapa. Quem fizesse mais pontos, se classificaria para a final. "Eles vão jogar uma bolinha e ela vai cair em uma região do mapa. Uma das regiões vai estar acesa para cada um dos grupos. A região que acender vale dois pontos. Qualquer outra região, um ponto. Errou o mapa? Zero. Região acesa, dois pontos; qualquer outra região, um ponto; errou, zero", explicou Tiago Leifert antes da prova.