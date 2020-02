'Bianca é minha primeira opção, mas não é a única', revela a líder Rafa

Rafa Kalimann conversou com Manu Gavassi e Marcela, durante a madrugada, no quarto do líder sobre estratégias para o Paredão de domingo. Marcela questionou Rafa sobre a estratégia de Pyong de não colocar Felipe e Babu na berlinda. A médica comentou "É que eu não sei se estou pronta para jogar assim, sabe?"

Rafa falou que não quer que as sisters façam nada, "Não quero que vocês façam nada, mesmo se eu me sentisse tão ameaçada assim. Eu sei que se qualquer uma delas for líder, eu vou (para o paredão). Sei disso, mas pode ser que elas não peguem também. Não tem como se agarrar a isso. E se eu for para o paredão, todo mundo vai encarar uma hora, está tudo bem". Ela também afirmou que não vai mudar a estratégia dela de jogo



Ela ainda continuou, "Quero que joguem com o coração de vocês. Do mesmo jeito, vou ouvir tudo o que ele falou. A Bianca é minha primeira opção, mas não é a única. E pode acontecer de durante essa semana eu mudar de ideia". "Eu quero muito proteger todas as pessoas que são próximas", afirmou Marcela.

Durante a madruga, a líder da semana também comentou, em conversa com Pyong, que não tinha certeza se iria indicar Boca Rosa e que ainda precisava pensar bastante no assunto.