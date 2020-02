Pyong vence prova e é o novo Anjo

São Paulo - Pyong é o novo Anjo do "BBB 20" depois da prova que rolou na manhã desta sexta-feira (21). Depois da vitória, todos os brothers correram para cumprimentar o hipnólogo, com exceção de Felipe Prior, que apenas assistiu à prova da bancada da cozinha da Xepa.

Galeria de Fotos Sammy e Pyong Reprodução Internet Jake, filho de Pyong e Sammy, tem primeira foto compartilhada nas redes sociais Reprodução Internet Pyong na festa 'Guerra e Paz', do 'BBB 20' Reprodução Pyong é o novo anjo Reprodução/Globo Pyong na festa 'Guerra e Paz', do 'BBB 20' Reprodução Pyong, do 'BBB 20': na mira da polícia Reprodução Pyong, do 'BBB 20' Reprodução Pyong Lee - 'BBB 20' Globo/Victor Pollak Pyong Lee fotos de Globo/Victor Pollak Pyong Lee Divulgação

Com o tema "Parquinho da Maldade", as regras da prova do "BBB" eram: “Cada participante tem 3 ingressos para o parquinho. Quem ficar sem ingresso, está eliminado. Vence quem sobrar na prova. Funciona assim: você deve escolher um participante para passear no parque. Você vai até ele, pega o ingresso, deposita o ingresso na urna que fica ali perto dos castigos e escolhe qual castigo você vai fazer com ele ou com ela: torta na cara, balde gelado, garrafada cenográfica. Você escolhe o castigo do amiguinho”.A prova foi acirrada e teve seis rodadas. Pyong eliminou Manu Gavassi na sexta com um balde de água fria, se consagrando como o Anjo da semana. Ele poderá imunizar uma pessoa e ainda receberá um recado da família. Será que ele finalmente vai descobrir que o pequeno Jake já nasceu?Para o castigo de Monstro do "BBB", ele escolheu Babu e Felipe Prior. Os dois já não estavam se bicando com o hipnólogo, e agora?