Internautas acusam Daniel de assediar Gizelly e pedem expulsão do ator do 'BBB20'

A Internet acusou Daniel Lenhardt de assediar Gizelly Bicalho, na madrugada desta terça-feira no "BBB20". Depois de bater no bumbum da advogada, os internautas pediram a expulsão do ator. Pela manhã, a hashtag "Daniel expulso" ganhou destaque e ficou em primeiro lugar no Twitter.

No vídeo abaixo, é possível ver que Daniel tentou passar a mão na sister em duas ocasiões. Na primeira vez, o gaúcho sentou-se ao lado dela, enquanto Gizelly conversa com Manu Gavassi, Victor Hugo e Guilherme. Ele coloca a mão na perna dela e dá um tapinha para que o ator desencoste dela.

Em seguida, o ator deita ao lado da advogada e abraça as pernas dela. Neste momento, ele coloca a mão no bumbum e dá tapinhas.

só queria entender pq o daniel chega deita e coloca a mão da bunda/coxa da gi tipo???? tem nem intimidade com ela eu ein e vamos de cancelamento#bbb2020 #DanielExpulsopic.twitter.com/Rmj00nrgbS — mirella :(: (@alewricee) February 25, 2020

Internautas apontam que essa não é a primeira vez que o brother age de forma indevida com Gizelly.