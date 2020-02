Guilherme fala mal de Bianca, discute com Gabi e é chamado de abusivo por internautas

São Paulo - A aproximação de Guilherme e Bianca Andrade dentro do “BBB 20” virou assunto diversas vezes, primeiro porque o brother está vivendo um affair com Gabi na casa e segundo porque Boca Rosa entrou no jogo namorando o cantor Diego Melim. Após a eliminação da sister na última terça-feira (25), Guilherme disse para Gabi que foi Bianca quem errou e está acusado nas redes sociais de abuso psicológico.

Dentro da casa, o episódio também virou assunto. Thelma, Pyong, Rafa e Gizelly conversaram sobre o fato de Guilherme usar uma camisa de Bianca na noite do paredão e comentaram que Tiago Leifert perguntou sobre o look dele de propósito. Os participantes ressaltaram que era estanho ele estar com uma e usar a roupa da outra.



Thelminha sacou a alfinetada do Tiago Leifert quando perguntou, discretamente, sobre a camisa do Guilherme e ele caiu: "é da Bianca..." #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/2HZQVYU5UF — VemBigBrother (@VemBigBrother) February 26, 2020

Após a eliminação, ainda com a polêmica camisa, Guilherme disse para Gabi: “Ele me ajudou também, não posso ignorar isso por um fato que ela errou, não fui eu que errei, eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada”. Depois acrescentou: “Não vou ficar insistindo, não vou ficar implorando para você que não fiz nada de errado, porque eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz”.

A atitude do brother não foi bem vista nas redes sociais. “Esse Guilherme é o pior tipo de macho que existe. Vivia atrás da Bianca. Agora joga a culpa TODA na Bianca. E ainda tenta fazer a Gabi pensar que tudo não passa de loucura da cabeça dela, usando contra a garota, traumas que um dia ela sentiu confiança em contar pra ele”, comentou um seguidor.

Esse Guilherme é o pior tipo de macho que existe. Vivia atrás da Bianca. Agora joga a culpa TODA na Bianca. E ainda tenta fazer a Gabi pensar que tudo não passa de loucura da cabeça dela, usando contra a garota, traumas que um dia ela sentiu confiança em contar pra ele. #BBB20 pic.twitter.com/1vmzZaX8g1 — BBBêbada (@LeticiaLDMF) February 26, 2020

“Pra mim o pior abuso que existe não é nem o físico, mas O PSICOLÓGICO. Se você não está bem, se você não está munido de forças pra superar cada PALAVRA que ouve, você afunda. E É EXATAMENTE O QUE O GUILHERME ESTÁ FAZENDO COM A GABI! EU TENHO MUITO NOJO DESSA FERA HUMANA” escreveu outro.

“Eu nunca vi pessoa tão FALSA E SEM CARÁTER IGUAL O GUILHERME MANO NAMORAL A GAROTA JA TEM PROBLEMAS PSICÓLOGOS E ELR FICA NESSA MANO QUE ÓDIO”, acrescentou mais um.