Bianca Andrade fala sobre participação no 'BBB 20': 'Eu só me joguei'

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi a primeira mulher eliminada do "BBB 20", na noite desta terça-feira. Ela deixou o programa com 53,09% dos votos em disputa com Flayslane e Felipe Prior. Nesta manhã, ela tomou café da manhã com Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini no "Mais Você" e falou sobre as suas impressões sobre o reality show.

Bianca comentou que descobriu aqui fora que Pyong é ainda pior do que ela esperava. "Eu estava começando a ter ideia dessa loucura toda agora, antes de sair, porque lá dentro você fica com um pouco de medo de ficar julgando. Mas o que eu estava sentindo do Pyong é 5 ou 7 vezes pior do que eu achava. Ele realmente está fazendo tudo que a gente imaginava, mas ele não falava para mim, então não sabia que estava nesse nível", disse.

A influenciadora também comentou que já desconfiava que poderia ser a eliminada desta semana. "A gente não tem muita noção, não dá para saber muito quem vai sair, tudo gira muito rápido a cada semana. Por tudo que tinha acontecido lá dentro, sabia que poderia ser uma grande possibilidade, mas pela lógica podia ser o Prior. Só que, antes da eliminação, eu estava sentindo dentro do meu coração que eu iria, tanto que me despedi de todo mundo, senti que era a minha hora de ir", afirmou.

Bianca disse que não jogou enquanto esteve no reality show. "As pessoas me conheceram, sou isso na minha vida pessoal, por isso que foco tanto na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, sou meio sem regra, me jogo muito, não tenho medo de crítica. Não preparei em momento nenhum algum tipo de articulação que eu poderia fazer ao meu favor, de como deveria me comportar, eu só me joguei", garantiu.

Boca Rosa não soube explicar porque aceitou o convite para participar do "BBB 20". "Eu sou louca, completamente louca. Não sei onde que era uma boa ideia me expor para tantas pessoas", brincou.

Bebida e briga com Rafa Kalimann

Bianca assumiu ter extrapolado na bebida na primeira festa e afirmou que seu comportamento com Rafa Kalimann seria diferente caso não tivesse bebido tanto. "Teria um outro comportamento se eu não tivesse bebido, se tivesse falado com ela outro dia, de manhã, teria tido outro desenrolar", disse.

"É inaceitável a maneira que eu falei com ela. Inclusive, se eu fosse ela, teria ido ao confessionário, porque eu realmente toquei e sacudi ela. Não lembrava disso, quando olhei ontem fiquei chocada.", completou.

Bianca revê cena de briga com Rafa Kalimann - Divulgação / TV Globo

Apoio aos homens

Patrícia Poeta perguntou porque Bianca acreditou nos homens quando eles disseram que não haviam feito um plano para queimar as mulheres.

"Eu gosto de ouvir sempre todas as pessoas, todos os lados da história. Quando elas me contaram, achei aquilo muito exorbitante, não era possível. Eu convivia com os meninos e eles nunca tinham falado nada. Hoje, repensando, com certeza não teria tomado a postura de conversar com todo mundo, talvez conversasse mais com as meninas", afirmou.

Namoro

Durante o programa, Bianca também falou sobre o envolvimento com Guilherme e o futuro de seu namoro com Diogo Melim. "Eu tenho que ver o que acontece comigo quando eu bebo. Não lembro de nada do que aconteceu. Deve ter sido muito ruim para ele. Enfim, ele me conhece, depois a gente vai conversar, espero que tudo no final fique bem. Mas eu entendo completamente e não consigo dar uma opinião ainda sobre isso".