Rafa Kalimann entrou no 'BBB 20' namorando o sertanejo Leo Chaves

Rio - Rafa Kalimann tem um amor fora do "BBB 20". De acordo com o colunista Leo Dias, do "Uol", a influenciadora digital entrou para o reality show namorando o sertanejo Leo Chaves, que fazia dupla com o irmão, Victor, e atualmente está em carreira solo.

Ainda de acordo com o colunista, no dia 17 de janeiro, poucos dias antes de Rafa entrar no confinamento, Leo Chaves viajou para se apresentar em Macapá e foi flagrado conversando por vídeo com Rafa, em clima de bastante intimidade.

Leo Chaves se separou da ex-mulher, Tatiana Sbrana, em agosto de 2019 após 14 anos juntos. Eles têm três filhos juntos. Segundo o colunista, há quem diga que Leo emendou o fim do casamento com o início do namoro com Rafa e que a paixão pela influenciadora teria sido o que o motivou a terminar o casamento.