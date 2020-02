Rio - Mari e Flayslane viraram alvo de piadas na internet por conta de um momento inusitado na festa do líder, que aconteceu na noite desta quarta-feira no "BBB 20". As duas amigas começaram a chorar no meio da festa com saudades de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que havia sido eliminada na noite anterior.

Em determinado momento, elas foram chorar no quarto e Mari pegou Flay no colo. Com a amiga chorando em seus braços, a ex-panicat fez uma oração. Os internautas compararam a cena a um velório e se divertiram criando memes.