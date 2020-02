Rafa Kalimann vive prostituta que se casa com Leo Chaves em clipe

Rio - O clipe da música "Jéssica", do cantor sertanejo Leo Chaves, traz a participante do "BBB 20" Rafa Kalimann como uma prostituta que se casa com o cantor. O vídeo estreou nesta quinta-feira no YouTube em meio a rumores de que Rafa e Leo vivem um romance na vida real.

De acordo com o colunista Leo Dias, do "Uol", Rafa Kalimann entrou no "BBB 20" vivendo um namoro secreto com Leo Chaves. O sertanejo terminou seu casamento com Tatianna Sbrana, com quem tem três filhos, em agosto do ano passado. Ainda segundo o colunista, o sertanejo emendou a separação com o romance.