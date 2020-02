Perfil oficial de Daniel sai em defesa de Gizelly e reprova expulsão

São Paulo - Os representantes de Daniel usaram o perfil oficial do participante do brother para se pronunciar sobre o pedido dos internautas de expulsar Gizelly do "BBB 20".

A conta publicou duas fotos com a seguinte legenda sobre a hashtag "Gizelly Expulsa" que está nos trending topics do Twitter: "Somos contra a tag. O Daniel e a Gizelly são amigos. Não coloquem maldade onde não há, por favor".

Entenda o caso

A festa do “BBB 20”, que aconteceu na noite de quarta-feira (26), gerou memes e também uma grande polêmica. Isso porque, Gizelly deu uns tapinhas na bunda de dois participantes: Daniel e Pyong. Alguns telespectadores viram a atitude como agressão e estão pedindo a expulsão da sister. Por outro lado, tem muita gente achando que isso é um exagero.