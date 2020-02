São Paulo - Quando Pyong Lee topou participar do "BBB 20", sua esposa, Sammy Lee, já estava no oitavo mês de gestação. Mesmo com o nascimento do pequeno Jake, no último dia 16, o participante tem mostrado muito foco no jogo. Muitos o criticam por ter perdido um dos momentos mais importantes na vida de um pai.

Durante uma conversa com Manu Gavassi, na madrugada desta sexta-feira (28), Pyong afirmou que já sabia que seria bastante julgado por ter escolhido participar do "BBB".

Ele explicou para a amiga de confinamento que a decisão foi feita em conjunto com a esposa. “Eu escolho não sentir. É um projeto que nós dois topamos, então estou aqui para competir. E depois disso eu volto pra minha família. Única coisa que eu quero é ficar com eles, mas eu topei esse projeto já sabendo como ia ser. Mas eu escolho ser desse jeito, focar no jogo”, afirmou.

Logo depois, quando Marcela e Daniel entraram no papo, eles começaram a refletir o que queriam da vida após o "BBB 20". “Só quero me jogar em casa e passar todo o tempo com meu filho. Sonhei que estava correndo atrás dele pela casa”, disse Pyong.