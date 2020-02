Thelma é vítima de racismo: 'comportamento sujo'

São Paulo - A participante do "BBB 20 " Thelma foi vítima de racismo por um perfil no Twitter que compartilhou a foto de Felipe Prior ao lado de um macaco e disse que o animal era a anestesista.

Os administradores do perfil da anestesista do "BBB 20" usaram a mesma rede social para comentar o ocorrido. "Um comportamento sujo e totalmente criminoso. Providências já estão sendo tomadas, situações assim não serão toleradas. Infelizmente não foi a primeira vez que Thelma sofreu racismo na vida, mas nós vamos lutar assim como esta mulher guerreira faria. RACISTAS NÃO PASSARÃO!"



Eles aproveitaram para confirmar que o perfil apenas usou o nome de Felipe Prior na postagem de má fé, mas que não é a conta oficial do também participante do "BBB 20". "Eu queria deixar claro que não foi a conta do participante Felipe Prior e que eu postei a foto apenas para mostrar que ele estava ao lado de um macaco."